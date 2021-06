Maikammer

Jugendliche stehlen Traktor mit Planwagen und bauen Unfälle

Mehrere Jugendliche haben in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) in der Nacht zum Samstag einen Traktor mit Planwagen gestohlen und zwei Unfälle gebaut. Passantinnen meldeten am Morgen einen Traktor, der umgekippt in einem Graben lag, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er war massiv beschädigt. Der Halter des Fahrzeug bestätigte danach den Diebstahl. Einer Zeugin waren drei männliche Jugendliche auf einem Traktor mit Planwagen auf einer Straße aufgefallen, wie es hieß.