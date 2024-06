Jugendliche rauchen E-Zigarette und werden bewusstlos

Das Rauchen einer E-Zigarette endet in einem Ort im Westerwald mit einem Notarzteinsatz – zwei Jugendliche verlieren das Bewusstsein und kommen in Kliniken.

Anzeige

Nentershausen/Montabaur (dpa/lrs) – Nach dem Konsum einer E-Zigarette mit einem berauschenden Wirkstoff sind zwei Jugendliche im Westerwald bewusstlos geworden. Ein 13- und ein 14-Jähriger hätten am Freitag in Nentershausen die E-Zigarette – einen sogenannten HHC-Vape – von einem anderen 14-Jährigen bekommen, teilte die Polizei in Montabaur mit. Beide seien sofort bewusstlos geworden, Zeugen hätten Hilfe geholt.

Die beiden Jugendlichen kamen den Angaben zufolge in Krankenhäuser in Limburg und Koblenz. Nun laufen Ermittlungen der Polizei. HHC ist ein Ersatzstoff für die vor allem durch Cannabis bekannte psychoaktive Substanz Tetrahydrocannabinol (THC).

Mitteilung der Polizei