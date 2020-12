Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 14:50 Uhr

Bingen

Jugendliche in Bingen verstoßen gegen Corona-Beschränkungen

Acht Jugendliche haben sich auf einem Feldweg in Bingen trotz Corona-Krise und Ausgangsbeschränkungen getroffen und Alkohol getrunken. Sie hätten dicht an dicht auf zwei Bänken gesessen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Zeuge habe die Beamten informiert. Die Polizei löste das Treffen nahe der Technischen Hochschule in Bingen-Büdesheim am Dienstag auf. Die Jugendlichen seien dem Platzverweis aber nur sehr zögerlich nachgekommen. Gegen sie werde nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.