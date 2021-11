Bad Neuenahr-Ahrweiler

Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder geöffnet

Vier Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe hat die Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder geöffnet. Das teilten die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Freitag mit. Bei den schweren Überschwemmungen im Juli sei ein Schaden von rund drei Millionen Euro entstanden. Die Ahrtal-Jugendherberge war erst im April 2020 nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten wieder in Betrieb genommen worden. Nun steht das Haus mit rund 184 Betten für Besucher wieder bereit. Für das Jahr 2022 seien bereits 15 000 Übernachtungen gebucht, hieß es.