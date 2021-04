Mainz

Jugend-Debattierräume: Land fördert lokale Projekte

Ideen-Workshops, Debattierräume, kommunale Jugendvertretungen und andere Vor-Ort-Projekte zur Demokratiebildung von Jugendlichen fördert das Land in diesem Jahr mit 150 000 Euro. Die Mittel werden zur Finanzierung von jeweils sechs halben Stellen in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich und Mayen-Koblenz sowie in den Städten Mainz, Koblenz, Kaiserslautern und Trier verwendet, wie das Jugendministerium am Dienstag in Mainz mitteilte. Die Angebote und Projekte sollen Demokratie als alltägliches Erleben erfahrbar machen und Demokratiekompetenz mit Persönlichkeitsentwicklung verknüpfen.