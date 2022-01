Mainz

Jugend in Nazi-Deutschland: Zeitzeugin berichtet im Landtag

Zum Holocaust-Gedenktag kommt der Landtag Rheinland-Pfalz heute zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei berichtet die französische Anthropologin Monique Lévi-Strauss über ihre Erfahrungen als Jugendliche im NS-Regime – erst in Prüm in der Eifel, später in Weimar. Ihre Familie, darunter ihre jüdische Mutter, versteckte sich in Weinbergen bei Bingen und wartete auf die Befreiung durch die Alliierten. Lévi-Strauss, Witwe des Soziologen Claude Lévi-Strauss (1908-2009), hielt ihre Erinnerungen in einem Buch fest, das im vergangenen Jahr unter dem Titel „Im Rachen des Wolfes“ auch auf Deutsch erschien.