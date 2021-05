Mainz

Jüdische und muslimische Gemeinden gegen Antisemitismus

Jüdische und muslimische Gemeinden in Rheinland-Pfalz haben sich gemeinsam gegen Hass und Gewalt, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit gewandt. In einer am Freitag in Mainz veröffentlichten Erklärung bringen sie ihre Sorge nach der jüngsten Eskalation der Gewalt in Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten zum Ausdruck. Unterschiedliche Perspektiven auf den Konflikt müssten in einer offenen und demokratischen Gesellschaft friedlich und im gegenseitigen Respekt ausgehalten werden.