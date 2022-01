Bei „RZInside“, dem Podcast der Rhein-Zeitung, spricht Volontär Finn Holitzka mit Redakteuren unserer Zeitung über außergewöhnliche Momente ihrer journalistischen Arbeit. In einer der jüngsten Episoden hat er mit Uli Adams, dem Redaktionsleiter in Bad Neuenahr-Ahrweiler, über die Berichterstattung aus dem Krisengebiet gesprochen. Uli Adams berichtet, wie die Flut Reporterinnen und Reporter unserer Zeitung herausforderte. Er sagt: „Journalisten ticken in so einer Situation anders.“

In einer Spezialfolge, die am Samstag, 15. Januar, erscheint, geht es um die Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal. Gemeinsam mit Nina Borowski, Leiterin der Digitalredaktion, geht Finn Holitzka der Frage nach: Was geschah in der Nacht des 14. Juli 2021 im Ahrtal? Wer von den Verantwortlichen wusste wann was? Und: Warum wurden die Menschen nicht früher gewarnt? hol/nbo

Die neue Podcast-Folge gibt es ab dem 15. Januar bei Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt, alle bisherigen Folgen unter der Adresse ku-rz.de/rzinside