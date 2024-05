Saarbrücken

Innenminister

Jost zu Attacke auf Ecke: «Angriff auf demokratische Werte»

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Reinhold Jost (SPD), Minister für Umwelt und Verbraucherschutz im Saarland. Foto: Oliver Dietze/dpa

Der saarländische Innenminister Reinhold Jost hat sich bestürzt gezeigt über den Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden. «Diese Gewalttaten sind nicht nur ein Angriff auf einen einzelnen Bürger, sondern auch ein direkter Angriff auf unsere demokratischen Werte und Grundprinzipien», teilte der SPD-Politiker am Samstag in Saarbrücken mit.