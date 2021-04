Jost kündigt Geldsegen für Dörfer und ländlichen Raum an

Der ländliche Raum im Saarland mit rund 300 Dörfern kann in den kommenden Jahren mit deutlich mehr Fördergeldern als bisher rechnen. In den Jahren 2023 bis 2027 könne „aus dem Vollen geschöpft werden“, sagte Agrarminister Reinhold Jost (SPD) am Mittwoch vor dem saarländischen Landtag in Saarbrücken. „Die mageren Jahre für den ländlichen Raum sind bald vorbei.“

In den fünf Jahren ab 2023 werde es in jedem Jahr mehr als doppelt so viele EU-Mittel für die ländliche Entwicklung geben wie in den sieben Jahren bis 2020. Bei schwierigen Verhandlungen der Länder-Agrarminister sei Ende März ein nationaler Kompromiss zur Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik erreicht worden. Dieser werde sich „für das Saarland so positiv auswirken wie es vor wenigen Monaten niemand für möglich gehalten hätte“.

Zwischen 2023 und 2027 werde das Saarland diesem Kompromiss zufolge rund 43 Millionen Euro aus dem EU-Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) erhalten, 14,5 Millionen Euro mehr als in den sieben Jahren zuvor. Pro Jahr bedeutet das etwa eine Verdoppelung. Hinzu kämen Umschichtungsmittel aus dem europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) in Höhe von rund 15 Millionen Euro. Insgesamt seien das zusätzlich 58 Millionen Euro EU-Mittel.

© dpa-infocom, dpa:210413-99-190308/4