Bitburg

Joachim Streit als Landrat im Eifelkreis verabschiedet

Vor seinem Start im rheinland-pfälzischen Landtag ist Joachim Streit (Freie Wähler) am Montag als Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm verabschiedet worden. Der Jurist war knapp zwölf Jahre Landrat des flächenmäßig größten Landkreises in Rheinland-Pfalz. Streit (55) wurde im März bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat der Freien Wähler in den Landtag gewählt. Der Landtag kommt am 18. Mai zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Streit ist Fraktionschef der Freien Wähler, die erstmals in dem Landesparlament vertreten sind.