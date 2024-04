Jetski-Fahrer auf der Mosel in Nöten

Anzeige

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Ein Jetski-Fahrer hat auf der Mosel bei Bernkastel-Kues (Kreis Bernkastel-Wittlich) Probleme mit seinem Wasserfahrzeug bekommen. Die Polizei war am Samstagnachmittag mit mehreren Notrufen alarmiert worden, dass der Jetski nicht mehr anspringe und der Mann mehrmals vergeblich versucht habe, ans Ufer zu kommen. Während der anlaufenden Rettungsmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr sei es dem Fahrer aber gelungen, den Defekt zu beheben und den Jetski wieder in Gang zu bringen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann sei schließlich völlig entkräftet am Yachthafen von Bernkastel-Kues eingetroffen.

PM