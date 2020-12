Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 12:00 Uhr

Mainz

Jedes vierte Freibad fürchtet dauerhafte Schließung

Jeder vierte Badbetreiber in Rheinland-Pfalz sieht sich als Folge der Corona-Pandemie von einer Schließung bedroht. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter kommunalen Badbetreibern in Rheinland-Pfalz, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Befragt wurden 23 Betreiber durch die Landesgruppe Rheinland-Pfalz des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) im Juli und August.