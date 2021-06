Bad Ems

Jeder zweite Rheinland-Pfälzer lebt in einer Familie

Die Hälfte der Rheinland-Pfälzer lebt in einer Familie mit Kindern. Bei 2.032.200 Bürgern war dies 2019 der Fall, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Das waren 50,5 Prozent der seinerzeit 4 024 900 Rheinland-Pfälzer. Im Jahr 2000 hatten noch 2.260.100 Bürger in Familien mit Kindern gelebt. Das waren 56,4 Prozent der damaligen Bevölkerung. Zugleich sank die Zahl der Kinder in Rheinland-Pfalz unter die Millionengrenze. Hatten die Statistiker im Jahr 2000 noch 1.072.100 Mädchen und Jungen gezählt, waren es 2019 nur noch 971.900.