Jan Bollinger bleibt AfD-Parteichef in Rheinland-Pfalz

Anzeige

Simmern (dpa). Jan Bollinger bleibt an der Spitze der AfD in Rheinland-Pfalz. Auf einem Parteitag in Simmern wurde der 47-Jährige am Samstag mit 79,3 Prozent der Stimmen gewählt. Es gab keine Gegenkandidaten.

Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Bollinger ist seit 2022 AfD-Landesparteichef. Bei der vergangenen Wahl hatte er ein Ergebnis von rund 74 Prozent Zustimmung bekommen. Die AfD hat in Rheinland-Pfalz nach eigenen Angaben knapp 3000 Mitglieder.