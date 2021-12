Saarbrücken

Jahreswechsel: Keine größeren Menschenansammlungen erlaubt

Im Saarland sind wegen der Corona-Pandemie an Silvester und an Neujahr Ansammlungen im öffentlichen Raum von mehr als 10 Menschen verboten. Außerdem können die Ordnungsbehörden das Trinken von Alkohol und das Zünden von Pyrotechnik auf belebten Plätzen und Straßen untersagen, wie die Landesregierung am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Von diesem Freitag (17.12.) an gilt eine neue Corona-Landesverordnung, die aber nur wenige Änderungen zu den bisherigen Regelungen vorsieht.