Gensingen

Jagdverband: Rekordzahl an Wildschweinen erlegt

Mehr als 100 000 Wildschweine haben Jäger in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jagdjahr erlegt. Das seien so viele wie noch nie zuvor und 75 Prozent mehr als im Jagdjahr davor, teilte der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz am Freitag mit. „Die vorliegenden Zahlen belegen das hohe Engagement der rheinland-pfälzischen Jägerschaft“, sagte Dieter Mahr, Präsident des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz. Mehr als zwei Millionen Stunden seien Jäger im Bundesland ehrenamtlich mit der Wildschweinjagd beschäftigt gewesen.