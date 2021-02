Bad Kreuznach

Jagdunfall: Statt Gefängnis Bewährungsstrafe für Schützen

Das Landgericht Bad Kreuznach hat in einem Berufungsprozess einen Jäger wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte, ist die Bewährungszeit am Montag auf drei Jahre festgelegt worden. Zudem müsse der Mann 5000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen.