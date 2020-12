Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 15:20 Uhr

Die Jäger in Rheinland-Pfalz dürfen auch während der Coronakrise weiter auf die Pirsch – wenn sie die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus beachten. Die Einzeljagd ist unter Einhaltung aller Vorgaben zulässig, wie der Landesjagdverband (LJV) am Freitag mitteilte. Dies gehe aus einem Schreiben der Ministerien für Gesundheit und Umwelt an den Verband hervor.

Ohne die Jagd würden laut LJV gravierende Ernteausfälle drohen. Wildschweine und andere Wildtiere würden große Schäden in Mais und Getreide verursachen, wird LJV-Präsident Dieter Mahr zitiert. Zudem spielen die Jäger demnach auch eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest. Auf seiner Internetseite hat der Verband eine Übersicht veröffentlicht, was Jägern in Zeiten der Coronakrise erlaubt ist und was nicht.