Magdeburg

Jacob sorgt für Saarbrückens Sieg in Magdeburg

Der 1. FC Saarbrücken hat seine Sieglos-Serie in der 3. Fußball-Liga beendet. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok gewann am Dienstagabend das Nachholspiel beim 1. FC Magdeburg mit 2:1 (1:1). Der Aufsteiger hatte zuvor in sieben Partien keinen Dreier eingefahren. Stürmer Sebastian Jacob traf für die Saarländer in der 4. Minute per Foulelfmeter und in der 57. Minute per Kopfball.