Mainz

Pandemie

Isolation nach Corona-Infektion wird kürzer

Neue Erleichterung bei Corona: Die Isolationspflicht gilt in Rheinland-Pfalz von diesem Sonntag (1. Mai) an nur noch für infizierte Menschen und sie wird kürzer. Nach einem positiven Corona-Test können Infizierte die Isolation nach fünf Tagen beenden, wenn sie keine Symptome haben, wie Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag in Mainz ankündigte. Frei testen müssen sie sich nicht mehr.