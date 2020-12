Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 08:10 Uhr

Landscheid

Irrfahrt auf A60: Rettungswagen sichert Falschfahrerin ab

Eine Irrfahrt auf der Autobahn 60 bei Landscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist für eine 73 Jahre alte Autofahrerin glimpflich ausgegangen. Die Frau war an der Anschlussstelle Wittlich-West wohl aus Versehen entgegen der Fahrtrichtung nach Wittlich auf die Autobahn gefahren, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Die Falschfahrerin bemerkte ihren Irrtum am Dienstag, stoppte allerdings mitten auf der Fahrbahn.