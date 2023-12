iPad-Panne in Koblenz: Wie sicher sind die Daten unserer Schüler in Rheinland-Pfalz?

Tablets sind an vielen Schulen mittlerweile Standard. Umso schlimmer, wenn plötzlich Daten fehlen. Genau das ist jetzt an zwei Koblenzer Gymnasien passiert, ausgerechnet mit Abi-Unterrichtsstoff. Der Verlust von Daten wirft ein Schlaglicht auf den Umgang mit Backups – So ist die Lage in Rheinland-Pfalz.