In Mainz gelten angesichts steigender Coronavirus-Infektionszahlen ab Dienstag wieder mehr Einschränkungen in Handel, Sport und Freizeit. So muss unter anderem der erst vor kurzem geöffnete Handel wieder schließen. „Terminshopping“ bleibt aber weiterhin möglich, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Montag in Mainz. Eine entsprechende neue Allgemeinverfügung tritt demnach am Dienstag um 0 Uhr in Kraft. Als „bitteren, aber notwendigen Schritt“ bezeichnete Ebling die Maßnahmen. Der erste Schritt der Notbremse, der nun gezogen werde, orientiert sich demzufolge an den Bund-Länder-Beschlüssen.

Amateur- und Freizeitsport ist den Angaben zufolge ab Dienstag nur in Einzelsportarten nur im Freien und mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen zulässig. Am Mainzer Rheinufer wird laut Ebling zudem von 12 bis 22 Uhr täglich eine Maskenpflicht gelten. Solche Zonen gibt es in Mainz bislang in den Fußgängerzonen der Altstadt sowie auf dem Bahnhofsvorplatz. Vor dem Bahnhof wird die Maskenpflicht laut Ebling auf 8 bis 18 Uhr ausgeweitet. Friseure und andere kosmetische Dienstleistungen bleiben den Angaben zufolge aber weiterhin erlaubt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mainz lag laut Mainzer Gesundheitsamt am Sonntag (11 Uhr) bei 53. Am Montag (Stand 14.10 Uhr) meldete das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium eine Sieben-Tage-Inzidenz von 53,5 – die damit am dritten Tag infolge den kritischen Wert von 50 überschritt. Das Gesundheitsamt rechnet zudem damit, dass die Infektionszahlen in den kommenden Tagen weiter steigen werden. Dies wird demnach auch auf die Verbreitung der Mutationen zurückgeführt. Diese – fast ausschließlich die britische Variante – machen den Angaben des Gesundheitsamts zufolge in Mainz mittlerweile einen Anteil von 70 bis 80 Prozent aus. Es gebe viele kleinere Herde.

