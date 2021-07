Koblenz

Inzidenzkurve steigt erneut leicht in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl gemeldeter nachgewiesener Corona-Fälle binnen 24 Stunden um 44 gestiegen (Vortag: 47). Aktuell sind 1108 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Freitag mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 6,5 nach 6,4 am Vortag.