Mainz

Inzidenz weiter über 50: Teils Rückkehr zum Termin-Shopping

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen müssen mehrere Kommunen in Rheinland-Pfalz Lockerungen wieder zurückfahren. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner lag nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Samstag bei 52,1 und damit den dritten Tag in Folge über dem entscheidenden Grenzwert von 50. Die Folge: In Kommunen, die ebenfalls drei Tage hintereinander über dem Wert 50 liegen, sollen dann wieder strengere Corona-Regelungen gelten. Betroffen ist insbesondere der Einzelhandel, der wieder schließen und zum sogenannten Termin-Shopping zurückkehren muss.