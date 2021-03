Pirmasens

Inzidenz über 100: Südwestpfalz verschärft Corona-Maßnahmen

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz den vierten Tag in Folge über 100 liegt, zieht der Kreis Südwestpfalz die sogenannte Notbremse und verschärft die Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Von Montag an (22.3.) bis zum Beginn der Osterferien am 26. März findet der Unterricht für alle Schüler ab Klassenstufe 7 wieder zuhause statt, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte. Grundschüler sowie die Klassen 5 und 6 blieben beim Präsenzunterricht, „je nach Möglichkeit im Klassenverband oder in geteilten Gruppen im Wechselunterricht“.