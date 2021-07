Koblenz

Inzidenz steigt wieder leicht an

In Rheinland-Pfalz ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie erstmals seit vielen Tagen des Rückgangs wieder leicht angestiegen. Der am Freitag vom Landesuntersuchungsamt ermittelte Wert lag bei 5,1 nach 5,0 am Donnerstag. Die Zahl der nachweislich Infizierten seit Beginn der Pandemie legte innerhalb eines Tages um 29 auf 155.286 zu (Stand Freitag, 14.10 Uhr). Aktuell sind 1253 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – nach 1296 am Tag zuvor. Ein Mensch starb im Zusammenhang mit dem Virus, damit stieg die Zahl der Corona-Toten auf 3893.