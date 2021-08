Mainz

Inzidenz steigt vor allem bei Jüngeren

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz hat die Grenze von 35 überschritten und ist besonders bei jüngeren Menschen hoch. „In elf Kreisen und kreisfreien Städten greifen schon die Verschärfungen ab 35“, sagte Landesimpfkoordinator Daniel Stich am Donnerstag in Mainz. Die Inzidenz gibt die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an.