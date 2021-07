Berlin/Saarbrücken

Inzidenz steigt erneut: 25 neue Corona-Infektionen

Binnen 24 Stunden sind im Saarland 25 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das Robert Koch-Institut (RKI) korrigierte am Samstag die Angaben (Stand 3.13 Uhr) zu Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus. Statt der am Freitag gemeldeten 1030 sind dem RKI zufolge bislang 1029 Menschen in Verbindung mit dem Virus gestorben. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Samstag auf 8,3. Am Vortag lag dieser Wert bei 7,0.