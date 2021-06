Koblenz

Inzidenz sinkt weiter: 38 gemeldete Tote binnen eines Tages

Die Zahl der neuen Corona-Infektionen ist in Rheinland-Pfalz weiter zurückgegangen – bei allerdings 38 binnen nur eines Tages gemeldeten Toten im Zusammenhang mit der Pandemie. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Dienstag nach eigenen Angaben eine Sieben-Tage-Inzidenz von 14,7 Fällen pro 100 000 Einwohner und Woche – nach einem Wert von 16,0 am Montag und 22,2 eine Woche zuvor.