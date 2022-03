Mainz

Corona-Fallzahlen

Inzidenz in Rheinland-Pfalz wieder über 1700

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist wieder gestiegen und hat am Sonntag den Wert von 1700,6 erreicht. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 1677,1 gelegen. 2703 Menschen infizierten sich nachweislich mit Sars-CoV-2. Ein weiterer Mensch starb an oder mit Covid-19, damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Erkrankung seit Beginn der Pandemie auf 5223.