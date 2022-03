Mainz

Pandemie

Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt auf 1353,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist nach einem tagelangen Anstieg wieder etwas gesunken. Die Zahl der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Samstag bei 1353,0 – nach 1375,8 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand 11.10 Uhr). Die Gesundheitsämter im Bundesland registrierten demnach binnen 24 Stunden 3442 neue Corona-Fälle. Meldungen über weitere Tote im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gab es nicht. Seit Beginn der Pandemie zählten die Behörden 684.611 bestätigte Corona-Infektionen im Bundesland, 5103 Menschen starben an oder mit dem Virus.