Mainz

Inzidenz in Rheinland-Pfalz nun bei 117,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Samstag auf 117,5 gestiegen. Wie aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamts (Stand 11.10 Uhr) hervorgeht, bedeutet dies einen erneuten Anstieg im Vergleich zum Freitag (115,4) und Donnerstag (103,1). Demnach haben sich damit seit Beginn der Pandemie 198.512 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Virus infiziert.