Mainz

Inzidenz in Rheinland-Pfalz erreicht wieder Höchststand

Nach einer Abschwächung am Wochenende hat die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz am Montag wieder einen Höchstwert erreicht. Das Landesuntersuchungsamt registrierte 894,6 Infektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Am Sonntag waren es 863,7.