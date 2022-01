Mainz

Inzidenz in Rheinland-Pfalz erreicht bisher höchsten Stand

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie im März 2020. Das Landesuntersuchungsamts ermittelte am Montag einen Wert von 327,7 – nach 315,5 am Sonntag. Die zuvor höchste Inzidenz wurde am 3. Dezember vergangenen Jahres mit 322,1 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen binnen einer Woche registriert. Den Anteil der Variante Omikron an den im Labor auf genetische Besonderheiten untersuchten Erregern gab das Landesuntersuchungsamt mit 73,8 Prozent an.