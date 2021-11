Berlin/Saarbrücken

Inzidenz im Saarland steigt weiter deutlich

Die Corona-Inzidenz im Saarland ist erneut deutlich gestiegen. Nach Werten von 139,2 und 111,6 an den Vortagen lag die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen am Donnerstag bei 152,1. Dies geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts hervor (Stand 3.11 Uhr). Binnen eines Tages wurden 360 neue Corona-Fälle registriert. Es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie. Insgesamt wurden bislang im Bundesland 51.785 Infektionen nachgewiesen. 1078 Menschen starben an oder mit dem Virus.