Saarbrücken

Inzidenz im Saarland steigt weiter: 1858 neue Infektionen

Die Inzidenz der registrierten Corona-Neuinfektionen im Saarland steigt nach dem Sprung über die 1000er-Marke weiter an. Am Samstag verzeichnete das Robert Koch-Institut (RKI) 1111,9 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Vortag war eine Sieben-Tages-Inzidenz von 1064,7 gemeldet worden. Binnen eines Tages wurden 1858 neue Corona-Infektionen registriert, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand: 03.48 Uhr).