Berlin/Saarbrücken

Inzidenz im Saarland steigt leicht: Erneut keine Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist im Saarland am Sonntag erneut leicht gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag bei 21,7 – nach 20,0 am Vortag, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 03.13 Uhr) hervorgeht.