Saarbrücken/Berlin

Inzidenz im Saarland sinkt: Ein weiterer Todesfall

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner geht im Saarland weiter zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am ersten Weihnachtsfeiertag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 209,2 (Stand: 3.25 Uhr) nach 223,4 am Vortag und rund 231 am 23. Dezember.