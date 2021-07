Mainz

Inzidenz bei 15,4: 47 neue Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Samstag unverändert zum Vortag bei 15,4 geblieben. Wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte, ermittelten die Gesundheitsämter im Bundesland 47 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden (Stand 11.10 Uhr). Aktuell sind damit 1346 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden nicht gemeldet. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3904 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben.