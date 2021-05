Mainz

Inzidenz auf niedrigstem Stand seit drei Wochen

Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Wochen zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 113,7. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz der jüngsten Welle wurde in Rheinland-Pfalz am 25. April mit 143,1 Infektionen auf 100 000 Einwohner registriert.