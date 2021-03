Mainz

Inzidenz auf höchstem Wert seit zwei Monaten

Die Sieben-Tage-Inzidenz von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag auf 93,6 gestiegen. Das ist der höchste Wert seit zwei Monaten. Am Donnerstag vergangener Woche lag die Inzidenz nach Daten des Landesuntersuchungsamts noch bei 69,1, vor zwei Wochen waren es 50,7.