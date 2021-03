Mainz

Inzidenz auf höchstem Wert seit Anfang Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt weiter an. Das Landesuntersuchungsamt nannte am Donnerstag einen Wert von 69,1 Infektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Das ist zwar unter dem Bundesdurchschnitt von 90, aber für Rheinland-Pfalz der höchste Wert seit dem 3. Februar. Am Donnerstag vergangener Woche lag die Inzidenz noch bei 50,7.