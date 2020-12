Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 22:00 Uhr

Kaiserslautern

Investorenbündnis steigt beim 1. FC Kaiserslautern ein

Ein regionales Investorenbündnis hat für elf Millionen Euro 33 Prozent der Anteile an der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA erworben. Wie der von finanziellen Sorgen geplagte Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte, sei dies eine „wichtige und wegweisende Entscheidung am Betzenberg“. Dabei handele es sich um mit dem Traditionsclub „eng verbundene Unternehmer“, die sich „Saar-Pfalz-Invest GmbH“ zusammengeschlossen hätten.