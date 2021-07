Mainz

Investoren haben 2021 bisher Geld in acht Start-Ups gesteckt

In Rheinland-Pfalz haben im ersten Halbjahr 2021 mindestens acht Start-Ups eine Finanzierung von insgesamt 13,5 Millionen Euro erhalten, wie aus einer Studie der Beratungsgesellschaft EY hervorgeht. Mit Blick auf alle Bundesländer ist in dem am Mittwoch veröffentlichten Papier von einem Finanzierungsrekord für die deutsche Start-Up-Szene im ersten Halbjahr die Rede. So seien insgesamt 7,6 Milliarden Euro an deutsche Jungunternehmen geflossen. Das sei mehr als dreimal so viel Geld gewesen wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.