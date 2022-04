Bitburg

Unternehmen

Investor plant großes Verteilzentrum auf Flugplatz Bitburg

Ein internationaler Investor will auf dem Flugplatz Bitburg in der Eifel ein großes Verteilzentrum mit zunächst 800 Beschäftigten bauen. Dazu er habe er eine Gewerbefläche von 52 Hektar erworben, teilte die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm mit. Der Name des Investors und dessen Konzept sollen am Dienstag (26. April) in Bitburg vorgestellt werden. Bis dahin bleibe der Name des börsennotierten Unternehmens unter Verschluss, sagte ein Sprecher der Verwaltung am Freitag.