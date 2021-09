Traisen

Inventur im Wald: 100.000 Bäume werden vermessen

In Ergänzung zum jährlichen Waldzustandsbericht nimmt die Forstverwaltung in Rheinland-Pfalz auch an der Bundeswaldinventur teil, die nur alle zehn Jahre erhoben wird. Bei einem Besuch der dafür nötigen Erhebungsarbeiten sagte Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) am Donnerstag bei Traisen (Kreis Bad Kreuznach), es sei wichtig, aussagekräftige Daten zur Entwicklung des Baumwachstums und zum Einfluss des Klimawandels auf die Vegetation zu erhalten.