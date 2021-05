Mainz

Internationaler Museumstag meist mit digitalen Angeboten

Zum Internationalen Museumstag an diesem Sonntag haben die Museen in Rheinland-Pfalz zumeist digitale Angebote vorbereitet. In Regionen mit Corona-Inzidenzen unter 100 können Besucherinnen und Besucher aber auch besondere Offerten vor Ort nutzen, wie eine Sprecherin des Museumsverbands Rheinland-Pfalz mitteilte. Dazu gehören etwa freier Eintritt und eine Mitmachaktion mit Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde im Stadtmuseum Simeonstift Trier.