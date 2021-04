Mainz

International Gesuchter bei Verkehrskontrolle festgenommen

Er fuhr gewissermaßen unter falscher Flagge – das ist einem mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mann nun bei einer Verkehrskontrolle auf der A 61 zum Verhängnis geworden. Nach Angaben der Verkehrsdirektion Mainz wurde der 53-jährige am Steuer eines Kleintransporters am Dienstag bei Bornheim kontrolliert. Für die Beamten habe sich der tschechische Führerschein des Mannes „merkwürdig“ angefühlt, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch.